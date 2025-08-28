Heute regional unbeständig

Ein kleinräumiges Tief zieht von Norden Italien her über die Alpen weiter Richtung Tschechien, damit bleibt es regional schauer- und gewitteranfällig. Anfangs ziehen einige Wolken und im Tagesverlauf Schauer oder Gewitter durch, vor allem im östlichen Flachland und am Alpenostrand lässt sich aber auch noch zeitweise die Sonne blicken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südwest.