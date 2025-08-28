Der Sommer war trotz Juli etwas zu trocken

Ähnliche Unterschiede zeigen sich in der Auswertung der Sonnenstunden: Der Juni war mit einem Plus von 39 Prozent sehr sonnig, der Juli mit einem Minus von 27 Prozent trüb. Im August beträgt das Plus der Sonnenstunden voraussichtlich 14 Prozent. Die Temperaturunterschiede seien in den drei Monaten groß gewesen, sagten die Meteorologinnen und Meteorologen. „Insgesamt brachte der Sommer 2025 aber mehr deutlich zu warme als zu kühle Phasen“, sagte GeoSphere-Klimatologe Alexander Orlik. Es habe mehr Sommertage mit mindestens 25 Grad Celsius gegeben als im Durchschnitt der jüngeren Vergangenheit.



So haben sich die Temperaturen in Österreich in den vergangenen Jahren entwickelt: