Heute sonnig, heiß und windig

An der Vorderseite eines umfangreichen Tiefs mit Schwerpunkt bei Schottland verstärkt sich die südliche Strömung und steuert subtropische Warmluft heran. Bei kräftig auffrischendem, im Bergland föhnigem Südwind scheint über weite Strecken des Tages die Sonne. Ein paar Schleier- und Quellwolken bleiben meist harmlos, lediglich im Waldviertel nimmt die Gewittergefahr gegen Abend zu.