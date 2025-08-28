Tatort Straße: Jährlich verenden 13.000 Wildtiere

Wildunfälle passieren am häufigsten freitags, bei Vollmond und in der Abenddämmerung. Wenn es zu einer Kollision kommt, sollte die erste Reaktion nach dem Anhalten das Aktivieren der Warnblickanlage sein. Anschließend sollte man die Warnweste anziehen, das Warndreieck aufstellen und unverzüglich die Polizei verständigen. „Nach einem Unfall sind Wildtiere meist nicht tot“, erklärt Mayr-Melnhof-Saurau. Die Einsatzkräfte alarmieren den für das Gebiet zuständigen Aufsichtsjäger. Meist gemeinsam mit seinem Hund macht sich dieser sofort auf die Suche nach dem verwundeten Tier.