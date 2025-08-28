Ali Wukovits: „Kämpfe ums Comeback“

Mittlerweile ist er bereits wieder ohne Krücken unterwegs. Die schwerste Zeit sei somit bereits überstanden, der Blick nach vorne gerichtet. „Wie auch im Leben sind solche Phasen lehrreich. Als Spieler bin ich gleichgeblieben. Als Mensch hat mich das aber schon etwas verändert. Jetzt kann ich endlich aktiv wieder was tun und kämpfe ums Comeback“, ist er motiviert. Ein Neuanfang bei einem anderen Klub stand dabei nie zur Debatte. Daumendrücken gilt’s für ihn aber jetzt schon. Denn für die Bulls geht es in der Königsliga morgen gegen Tychy (Pol), Sonntag kommt Bremerhaven (D). KAC startet bereits heute daheim gegen Sparta Prag (Tch).