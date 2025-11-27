CL-„Horrorshow“: Fliegt Meistertrainer jetzt raus?

Er spüre noch das Vertrauen, betonte der Niederländer. Aber nach neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen – zwei davon in den vergangenen vier Tagen in Anfield – wird die Trainerdiskussion in Liverpool unweigerlich Fahrt aufnehmen. „Wenn man nicht gut spielt, ist es normal, dass Fragen gestellt werden“, sagte Slot, in der Vorsaison noch umjubelter Meistertrainer. Jetzt hat sich die Stimmung gegen ihn gedreht, die Fans buhten ihn und das Team wiederholt aus.