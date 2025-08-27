Taylor und Travis: So lief der Heiratsantrag ab!

Er habe Swift 2023 erstmals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, offenbarte Travis Kelce in dem Podcast. Auf der Bühne würde die Sängerin ein ganzes Stadion verrückt machen, aber privat, alleine in einem Raum, habe er ganz natürlich und locker mit ihr reden können. Beim persönlichen Treffen sei sie „so echt und so wunderschön“ gewesen, schwärmte der Football-Star. Sie würde ihn so viel besser machen.