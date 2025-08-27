Taylor und Travis: So lief der Heiratsantrag ab!

In einer knappen Stunde zehn Millionen Likes? Da muss etwas Weltbewegendes passiert sein! Es ist eine Lovestory der Superlative, die sich am Dienstag wie ein Lauffeuer verbreitet: Pop‐Superstar Taylor Swift und NFL‐Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Und mittlerweile wurden auch Details zum romantischen Heiratsantrag bekannt!
„Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, teilten die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‐Post ihren Fans in aller Welt mit.
Dazu fünf romantische Fotos, vor einer idyllischen Kulisse: rosa-weiße Blumengirlanden, der kräftige Sportler kniet vor der zierlichen Sängerin. Zärtliche Gesten und dazu ein Ring mit einem großen Diamanten.
Sehen Sie hier das Verlobungs-Posting von Taylor und Travis:
Wann hielt Travis um Taylors Hand an?
Das Netz explodierte – in kürzester Zeit klickten mehr als zehn Millionen Fans auf „Gefällt“. Und sofort überschlugen sich die Fragen: Wann hat er wohl um ihre Hand angehalten?
Ed Kelce, Travis Kelces Vater, erlöste die Fans und verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee‘s Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce (35) um die Hand von Pop-Superstar Swift (35) anhielt.
Im Interview mit dem US-Sender „News 5 Cleveland“ erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe.
Pläne kurzfristig geändert
Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine größere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.
Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der „wunderschönen“ Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce.
Kelce designte Verlobungsring mit
In der Instagram-Bildergalerie teilten Swift und Kelce übrigens auch eine Nahaufnahme des funkelnden Verlobungsrings. Wie „TMZ“ berichtete, handelt es sich bei dem quadratisch-ovalen Diamanten in goldener Fassung um einen „Old Mine Brillant Cut“.
Diese handgeschliffenen Diamanten zeichnen sich durch ihre kissenartige Form, abgerundeten Ecken und die präzise Anordnung von etwa 58 Facetten aus. Kein Diamant dieser vor allem im 18. und 19. Jahrhundert beliebten Form gleicht dem anderen.
Entworfen hat den Mega-Klunker Schmuckdesigner Kindred Lubeck, wie mittlerweile bekannt wurde. Aber auch Travis Kelce soll beim Design des Verlobungsrings seine Ideen mit eingebracht haben, heißt es. Der Preis des edlen Stücks? Geschätzt wird, dass der Verlobungsring, der jetzt auf Taylors Ringfinger funkelt, von 675.000 bis 1 Million US-Dollar gekostet hat.
Ein Superstar mit treuen „Swifties“
Taylor Swift gilt als eine der besten Singer-Songwriterinnen ihrer Generation. Viele ihrer Liedtexte handeln von der Suche nach Liebe, von Rückschlägen und der Suche nach dem Glück. Das machte die 35-Jährige zur Chronistin ihres eigenen Lebens, an dem ihre Fans in besonderem Maße beteiligt sind und deshalb umso emotionaler auf die Nachrichten reagierten.
Ihre Fans, die „Swifties“, halten treu die Stellung. So schrieb Swift etwa im vorigen Herbst vor jubelnden Fans Geschichte, als sie sieben Preise bei der Vergabe MTV Video Music Awards abräumte, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres. Das gelang ihr mit dem Hit-Song „Fortnight“ aus dem Album „The Tortured Poets Department“. Fünfmal hat sie nun im Laufe ihrer Karriere diesen Spitzenpreis gewonnen, mehr als jeder andere Künstler.
Eine Mega-Hochzeit von Musik und Sport
Swift und Kelce verbinden zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur – das Sportstadion und die Musikbühne. Beide sind Superstars, dabei aber „Down to Earth“, also bodenständig geblieben.
„Zwei der aufrichtigsten Menschen lernen sich kennen und verlieben sich. Bin so glücklich für diese beiden“, freute sich Brittany Mahomes in einem Instagram-Post über die Verlobungsnachricht. Mahomes ist die Ehefrau vom Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Taylor und Brittany feuern bei NFL-Spielen öfter gemeinsam ihre Liebsten an.
Für die NFL ist die Love-Story von Kelce und Swift ein wahres Marketinggeschenk. Wenn die Sängerin bei Spielen in den Rängen jubelt, schießen die Likes ihrer Abermillionen Fans in die Höhe – und damit steht natürlich auch Kelce noch mehr im Rampenlicht. Schon 2023 teilte der offizielle Fanartikel-Anbieter der NFL, Fanatics, mit, dass die Nachfrage nach Kelces Trikots immens gestiegen sei. Natürlich war auch die NFL am Dienstag gleich mit Glückwünschen zur Verlobung dabei.
Ein Paar, das sich den Fans offenbart
Beide zeigen sich als Paar regelmäßig öffentlich. Sie besucht seine Footballspiele, er ihre Konzerte. Es gibt herzliche Szenen mit Freunden und Familie. Auch Swifts künftige Schwiegermutter, Kelces Mutter Donna, ist offenbar ein großer Fan der Sängerin.
Mehr als 1,3 Millionen Hörer schalteten sich dazu, als der Pop-Megastar Mitte August erstmals im Podcast „New Heights“ ihres Freundes über ihr Leben und ihre Liebe zu Kelce auspackte. Die beiden flirteten, zeigten Gefühle. Auch der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs hielt mit Liebesbekundungen nicht zurück.
Taylor Swift und Travis Kelce plauderten in seinem Podcast über ihre Liebe. Hier können Sie sich ein paar Ausschnitte ansehen:
Er habe Swift 2023 erstmals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, offenbarte Travis Kelce in dem Podcast. Auf der Bühne würde die Sängerin ein ganzes Stadion verrückt machen, aber privat, alleine in einem Raum, habe er ganz natürlich und locker mit ihr reden können. Beim persönlichen Treffen sei sie „so echt und so wunderschön“ gewesen, schwärmte der Football-Star. Sie würde ihn so viel besser machen.
Wird es die Hochzeit des Jahrhunderts?
Die Fragen reißen nicht ab: Wann werden sie heiraten? Wo steigt die Hochzeit des Jahrhunderts? Welcher Designer wird die Braut einkleiden? Wer schafft es auf die Gästeliste? Nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung dürfte der Starrummel um Swift und Kelce nur noch größer werden.
Natürlich ist bisher alles nur Spekulation. Einen möglichen Termin für das Mega-Ereignis hält das Paar noch unter Verschluss. Doch in einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung kommt so eine Love-Story der Superlative, ohne Kanten und Ecken, gerade recht.
Sogar US-Präsident Donald Trump, der in der Vergangenheit über Swift hergezogen und sie noch vor wenigen Monaten als „nicht mehr hot“ abstempelt hatte, gratulierte dem Paar. Kelce sei ein „großartiger Spieler“ und ein „großartiger Kerl“, sagte Trump vor Reportern. „Und ich denke, sie ist eine wunderbare Person. Ich wünsche ihnen sehr viel Glück.“
