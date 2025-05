Neuzugang bei den Borneo-Orang-Utans in Schönbrunn

Nach dem Ableben des fast 50-jährigen Schönbrunner Männchens im Jahr 2023 kam in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm nun der Neuzugang aus dem niederländischen Tierpark Apenheul nach Schönbrunn. Zu Beginn hatte der noch junge Orang-Utan die Möglichkeit, sich in einem eigenen Bereich an sein neues Zuhause zu gewöhnen.