Trotz vieler Pleiten: Gastro weiter stabil

„Obwohl es in Summe durch alle Branchen 204/25 mehr Pleiten gab, halten sich jene in der Wiener Gastronomie relativ stabil“, sagt Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenzabteilung des KSV. Vor allem den Einzelhandel und Projektentwickler in der Baubranche treffe es derzeit hart. Bei der Gastronomie sei es immer ein auf und ab, die einen machen zu, andere gründen neu, so Götze.