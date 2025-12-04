Steht der Schönbrunner Sommerhit vor dem Aus?

Laut Stadt entsprach ihr Beitrag von 250.000 Euro rund 12 Prozent der Gesamtkosten, die somit über 2 Millionen ausmachen müssen. „Sparen ist in dieser Phase keine Option, sondern Pflicht“, heißt es vonseiten der Kulturstadträtin. Der städtische Beitrag war nur „eine Säule von vielen. Die Philharmoniker sind eine Institution von internationalem Rang“, doch in der „aktuellen budgetären Lage versucht die Stadt Wien Kultur gezielt dort Einsparungen vorzunehmen, wo starke Institutionen kleine Vereine, Initiativen und Festivals schützen können.“