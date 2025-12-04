Steht der Schönbrunner Sommerhit vor dem Aus?

Die Stadt Wien überrascht mit der Subventionsstreichung für das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker vor Schloss Schönbrunn. Die sehen ihr Gratis-Klassikereignis für Millionen gefährdet.
Schnellschuss, mit dem Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler Österreichs Paradeorchester und ORF kalt erwischt hat?
„Die Wiener Philharmoniker sind über die Entscheidungen der Stadt Wien erstaunt. Das Sommernachtskonzert im Schlosspark Schönbrunn bei freiem Eintritt ist ein Geschenk der Wiener Philharmoniker an alle Menschen in Wien und auf der ganzen Welt“, sagt Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer. Er sieht durch die Budgetkürzungen dieses musikalische Open-Air-Ereignis gefährdet.
Die Philharmoniker sind der Veranstalter der Großveranstaltung, deren Kosten enorm sind. Laut Orchester ein siebenstelliger Betrag, der von ihm selbst sowie mithilfe von Sponsoren und Subventionen von Bund und auch Stadt Wien gestemmt wurde.
Laut Stadt entsprach ihr Beitrag von 250.000 Euro rund 12 Prozent der Gesamtkosten, die somit über 2 Millionen ausmachen müssen. „Sparen ist in dieser Phase keine Option, sondern Pflicht“, heißt es vonseiten der Kulturstadträtin. Der städtische Beitrag war nur „eine Säule von vielen. Die Philharmoniker sind eine Institution von internationalem Rang“, doch in der „aktuellen budgetären Lage versucht die Stadt Wien Kultur gezielt dort Einsparungen vorzunehmen, wo starke Institutionen kleine Vereine, Initiativen und Festivals schützen können.“
Der ORF, der die Übertragungskosten trägt, hat einen gültigen Vertrag mit den Philharmonikern bis 2027. Man „versteht sich als öffentlich-rechtlicher Dienstleister der Kulturnation Österreich“ und sieht es als Pflicht, das Konzert fürs heimische Publikum, aber auch weltweit in über 150 Länder für Millionen von Zuschauern zu übertragen.
