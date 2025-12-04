Schifffahrten, Konzerte und Lichterwelt für Kinder

Das jüdische Museum widmet sich im Dezember unterdes ganz dem Chanukka-Fest und lädt zu verschiedensten Programmen ein. Zwischen dem 16. und 21. Dezember finden eine reihe an Lesungen statt. Ein besonderes Erlebnis: Das stumme Theaterstück: „Wir feiern nicht nur Chanukka!“, das an vier Terminen bis Anfang Jänner gezeigt wird.