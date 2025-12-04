Schifffahrten, Konzerte und Lichterwelt für Kinder

Die Unternehmen der Wien-Holding bieten ein breitgefächertes Adventprogramm für Kinder. Von Lesungen bis Lichtershow ist vieles dabei.
Der Schlosspark Laxenburg lässt mit seiner magischen Wunderwelt heuer erneut Kinderaugen strahlen. Drei Kilometer lang ist der Rundweg samt Projektionen, Wasserinszenierungen und Lichtobjekten. Erstmals gibt es dieses Jahr einen Shuttlebus aus Wien von Freitag bis Sonntag.
Auch die DDSG Blue Danube stellt wieder ein Kinderprogramm im Advent zur Verfügung. So gibt es unterschiedliche Themenfahrten. Besonders beliebt: Die Nikolo-Schifffahrt am 6. Dezember mit Buffet, Zaubershow und professionellem Schminken.
Musikliebhaber werden im Haus der Musik fündig. Dort stehen eine Reihe an Kinderkonzerten über den ganzen Advent hinweg bereit. Den Auftakt macht die musikalische Abenteuergeschichte „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“ von Marko Simsa. Für einen gefühlvollen Ausklang sorgt „Der kleine Prinz“ am 24. Dezember.
Kurzfilme, Lesungen, Theater
Bunt wird’s im Mozarthaus, wo von 13. bis 15. Dezember das Kurzfilmfestival für Kinder abgehalten wird. Sieben Kurzfilme, die mit Mitmachaktionen und interaktiven Überraschungen ergänzt werden, werden gezeigt.
Das jüdische Museum widmet sich im Dezember unterdes ganz dem Chanukka-Fest und lädt zu verschiedensten Programmen ein. Zwischen dem 16. und 21. Dezember finden eine reihe an Lesungen statt. Ein besonderes Erlebnis: Das stumme Theaterstück: „Wir feiern nicht nur Chanukka!“, das an vier Terminen bis Anfang Jänner gezeigt wird.
