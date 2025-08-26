102-Jähriger bestieg den Fuji in drei Tagen

Er war Anfang August zu der Besteigung des 3776 Meter hohen Berges aufgebrochen. Der Gedanke, den Fuji nach sechs Jahren wieder zu erklimmen, war ihm gekommen, nachdem er im Jänner bei einer Bergwanderung gestolpert war, danach an Gürtelrose erkrankte und mit Herzinsuffizienz in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Familie habe sich Sorgen um seine Gesundheit gemacht, aber Akuzawa sei entschlossen gewesen, sagte seine 75-jährige Tochter Yukiko. „Er hat sich so schnell erholt, dass seine Ärzte es kaum glauben konnten.“