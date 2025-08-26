102-Jähriger bestieg den Fuji in drei Tagen

Ein 102-jähriger Japaner hat den Fuji bestiegen und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist nun der älteste Mensch der Welt, der den höchsten Berg Japans erklommen hat. „Ich bin sechs Jahre älter als bei meiner letzten Besteigung“, sagte Kokichi Akuzawa.
Er war Anfang August zu der Besteigung des 3776 Meter hohen Berges aufgebrochen. Der Gedanke, den Fuji nach sechs Jahren wieder zu erklimmen, war ihm gekommen, nachdem er im Jänner bei einer Bergwanderung gestolpert war, danach an Gürtelrose erkrankte und mit Herzinsuffizienz in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Familie habe sich Sorgen um seine Gesundheit gemacht, aber Akuzawa sei entschlossen gewesen, sagte seine 75-jährige Tochter Yukiko. „Er hat sich so schnell erholt, dass seine Ärzte es kaum glauben konnten.“
Um sich in Form zu bringen und vorzubereiten, stand Akuzawa früh auf und ging täglich eine Stunde spazieren. Einmal pro Woche wanderte er außerdem auf einen Berg. Für seine Fuji-Tour nahm er sich drei Tage Zeit und verbrachte zwei Nächte in einer Hütte.
Hier sehen Sie ein Foto von dem Japaner und seinen Begleiterinnen und Begleitern:
Probleme mit der Höhe
Die Höhe habe ihm zu schaffen gemacht, weshalb er beinahe aufgab, erzählte der 102-Jährige. Mit der Unterstützung seiner Begleiterinnen und Begleiter, darunter seiner Enkelin, die als Krankenschwester tätig ist, habe er es aber bis auf den Gipfel geschafft. Der ehemalige Landwirt Akuzawa ist übrigens nicht nur ein begeisterter Bergsteiger, sondern engagiert sich auch ehrenamtlich in einem Seniorenzentrum und unterrichtet Malerei.
Auf den Fuji will er laut eigener Aussage kein weiteres Mal mehr steigen. „Ich war da und habe viele Male den Ausblick genossen, das war nichts Besonderes.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.