Sieben Bombendroher lösten Hunderte Einsätze aus

Freundschaften gab es in Chatgruppen keine

Wer übrigens denkt, dass die Szene der Bombendroher untereinander befreundet ist, der irrt. Man beobachtete bei den Ermittlungen, dass die Täter zwar permanent auf verschiedenen Kanälen kommunizierten und ihre „Erfolge“ teilten und feierten. Untereinander kannten sich die Männer und Burschen jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Sie gönnten sich auch nichts und versuchten, sich gegenseitig mit sensiblen Daten zu erpressen. Was alle sieben Verdächtigen eint: ihr technisches Wissen, vor allem in Sachen Anonymisierung und der Verwischung von Spuren.