So will Doskozil das Landesbudget stabilisieren

Stimme nach OP noch heiser

Heute, Freitag, will er all diese Maßnahmen auch im Zuge der Budgetrede im Landtag präsentieren und muss sich zugleich einem Misstrauensantrag der FPÖ stellen – obwohl die Stimme nach seiner letzten Operation noch heiser ist. Seine Stimme sei noch bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt, erklärte der Landeshauptmann bei seinem ersten öffentlichen Auftritt am Donnerstag mit Hinweis auf seinen noch offenen Luftröhrenschnitt. Es dauere dieses Mal ein bisschen länger, bis alles zusammenwachse. Trotz allem seien die OPs bereits Routine.