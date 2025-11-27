Vorteilswelt
Europa keine Einheit

Höchster EU-Militär vermisst echte Zusammenarbeit

Wirtschaft
27.11.2025 15:07
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Europas höchster Militär hat den Kontinent dazu aufgerufen, kollektiver zu handeln. Vor allem in der Rüstungswirtschaft gebe es noch enormes Potenzial. Aktuell würden Systeme viel zu oft nicht ineinandergreifen.

Der höchste militärische EU-Repräsentant und Generaldirektor des EU-Militärstabes, Generalleutnant Michiel van der Laan, hat einen dringenden Wunsch: „Mein Ziel ist es als Soldat, dass wir weniger unterschiedliche Systeme kriegen, damit die Zusammenarbeit einfach besser wird“, sagte der Niederländer am Rande eines Treffens der militärischen Befehlshaber der Europäischen Union in Ulm Deutschland.

Mehrere Waffensysteme mit verschiedener Logistik und Munition seien nicht hilfreich. Damit die unterschiedlichen Truppen der Länder besser zusammenarbeiten können, müsse auch die europäische Verteidigungsindustrie mehr zusammenarbeiten – statt miteinander zu konkurrieren, so von der Laan weiter.

Was macht das EU-Militär?
Der Generalleutnant ist als höchster militärischer Repräsentant in Brüssel der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas unterstellt. Seine EU-Kommandanten sind losgelöst von der NATO, die EU-Militärstruktur ist deutlich kleiner. Zuständig sind die Länder-Kommandanten unter anderem für Einsätze außerhalb der EU, etwa in Bosnien. Sie treffen sich einmal im Jahr. Kernthemen des diesjährigen Treffens mit rund 40 Teilnehmern waren unter anderem Missionen der nächsten Jahre und aktuelle Operationen.

In Ulm liegt mit dem sogenannten „Multinationalen Kommando Operative Führung“ eines der Hauptquartiere. In Paris, Rom, dem spanischen Rota, der Stadt Larissa in Griechenland und Krakau gibt es weitere „Headquarter“. Die Kommandos helfen im Fall einer Krise dabei, etwa Luftwaffen- oder Landeinsätze zu koordinieren

