Matthias Goerne an den schroffen Klippen der Liebe

Eine Frechheit namens Liebe

Liebe, so erfährt, wer sich auf diese tönende Wanderschaft einlässt, ist alles andere als glückbringende Seligkeit. Sie ist vielmehr eine zehrend sehnsuchtsvolle, mitunter verstörend raue Angelegenheit, die mit staunend aufgerissenem Herzen zurücklässt. Eine Frechheit, eine Zumutung des Schicksals eigentlich. Wäre da nicht der finale Trost. Der Bach mündet ins Meer, die schmerzlich geweitete Seele hebt den Blick und neues Staunen macht sich breit: „Und der Himmel da oben, wie ist er so weit!“