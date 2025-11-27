Vorteilswelt
Ukrainer ausgeliefert

Nord-Stream-Verdächtiger nun in deutscher Haft

Ausland
27.11.2025 15:32
Der verdächtige Ukrainer wurde in einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Deutschland gebracht ...
Der verdächtige Ukrainer wurde in einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Deutschland gebracht (Symbolbild).(Bild: Niels G. Weineck – stock.adobe.com)

Nach einem monatelangen juristischen Tauziehen ist nun ein 49-jähriger Ukrainer, der als einer der Drahtzieher der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines im Jahr 2022 gilt, an Deutschland ausgeliefert worden. Bereits am Freitag soll Serhij K. dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

K. verbrachte die meiste Zeit seiner Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in Ferrara im Norden Italiens. Mit Beschwerden vor der italienischen Justiz versuchte er mehrfach, seine Auslieferung zu verhindern. Zwischenzeitlich war er auch im Hungerstreik. Vergangene Woche gab Italiens oberstes Gericht jedoch die endgültige Erlaubnis. Der Verdächtige wurde mit einem Hubschrauber in Begleitung deutscher Beamter nach Deutschland gebracht.

Pipelines seit Sabotage außer Betrieb
Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft K. das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Er soll ein Team aus sieben Verdächtigen koordiniert haben, das im September 2022 Sprengsätze an den Gaspipelines in der Ostsee platzierte. Mehrere Sprengungen beschädigten die beiden Gaspipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Russland hatte wenige Monate zuvor seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen.

Alle weiteren Verdächtigen auf freiem Fuß
Nach Überzeugung der Ermittler sollen zu dem Siebener-Team auch vier Taucher gehört haben. Für die Anschläge soll die Truppe eine Segeljacht namens „Andromeda“ angemietet haben, die sie von Rostock hinaus auf die Ostsee brachte. Ein mutmaßlich beteiligter Taucher saß zeitweise in Polen in U-Haft. Dort lehnte die Justiz eine Auslieferung an Deutschland jedoch ab. Inzwischen ist der Mann – ebenfalls Ukrainer – wieder frei.

