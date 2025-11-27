Rauer ORF-Stiftungsrat: „Diktator“ bis „rüpelhaft“

Der ORF muss sparen, forderten Stiftungsräte schon vor der Sitzung am Donnerstag. Und fanden Gehör: Die Gagen der Topverdiener aus den höchsten beiden Gehaltsstufen werden – wie berichtet – zwei Jahre lang eingefroren. Das betrifft all jene, die auf der viel diskutierten Transparenzliste landeten. Ansonsten fällt der Gehaltsabschluss erneut unter der Inflation aus: 1,85 Prozent im nächsten Jahr und 1,4 Prozent für 2027, zusätzlich eine Einmalzahlung von 400 Euro.