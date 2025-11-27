Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist absolut bitter“

„Riesenrätsel“: Topspringer sorgt für Verwunderung

Ski Nordisch
27.11.2025 14:53
Andreas Wellinger erlebte den nächsten Rückschlag
Andreas Wellinger erlebte den nächsten Rückschlag(Bild: EPA/Fredrik Sandberg/TT)

Schon langsam macht sich Verzweiflung breit: Deutschlands Topspringer Andreas Wellinger erlebte beim Springen auf der Großschanze in Falun am Mittwoch die nächste herbe Enttäuschung. Sein schwaches Abschneiden sorgt bei unseren Nachbarn für Verwunderung.

0 Kommentare

„Riesen-Rätsel um deutschen Skisprung-Helden“ – so titelt die deutsche „Bild“ in fetten Lettern. Beim Bewerb in Falun landete Andreas Wellinger, der Ende Februar bei der WM in Trondheim noch Silber geholt hatte, lediglich auf Rang 40, verpasste damit – wir schon am Tag zuvor auf der Normalschanze – klar den zweiten Durchgang.

„Es ist bitter, absolut bitter“, leidet auch ARD-Experte und Ex-Weltklasse-Springer Sven Hannawald mit seinem Landsmann mit. „Es ist gut angesprungen, aber er sucht den Druck. Die Körperposition nach dem Absprung passt perfekt. Nur ist dann eben das Problem, dass der Ski nicht unterstützt. Dann fängt Andreas Wellinger an, zu suchen ... da drückt nicht viel.“

Lesen Sie auch:
Stephan Embacher sprang in Falun erstmals aufs Podest, musste auf das Ergebnis jedoch lange ...
ÖSV-Adler muss warten
Kuriose Skisprung-Panne! ORF-Mann: „Sehr peinlich“
26.11.2025
Weltcup in Falun
Kraft fällt zurück, ÖSV-Kollege erstmals am Podest
26.11.2025
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück
26.11.2025

„Das habe ich nicht erwartet“
In diesem Winter läuft es für Wellinger, der in Lillehammer sogar in der Qualifikation gescheiert war, noch gar nicht rund. „Es ist weit weg von irgendeiner Leichtigkeit oder Selbstvertrauen. Ich habe gewusst, dass ich nicht in der besten Form bin. Aber dass es so zach geht, hätte ich auch nicht erwartet“, so der Olympiasieger von 2018.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
174.834 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.638 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.564 mal gelesen
Mehr Ski Nordisch
„Ist absolut bitter“
„Riesenrätsel“: Topspringer sorgt für Verwunderung
In Falun am Start
„Türchen Richtung Olympia“ für Hirner geöffnet
ÖSV-Adler muss warten
Kuriose Skisprung-Panne! ORF-Mann: „Sehr peinlich“
Weltcup in Falun
Kraft fällt zurück, ÖSV-Kollege erstmals am Podest
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf