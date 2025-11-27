„Riesenrätsel“: Topspringer sorgt für Verwunderung

„Das habe ich nicht erwartet“

In diesem Winter läuft es für Wellinger, der in Lillehammer sogar in der Qualifikation gescheiert war, noch gar nicht rund. „Es ist weit weg von irgendeiner Leichtigkeit oder Selbstvertrauen. Ich habe gewusst, dass ich nicht in der besten Form bin. Aber dass es so zach geht, hätte ich auch nicht erwartet“, so der Olympiasieger von 2018.