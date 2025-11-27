Veraltete Baby-Mythen setzen Eltern unter Druck

Still- und Ernährungsexpertin Rüya Elmas-Kaya warnt im Gespräch mit vor veralteten Ratschlägen rund um Babyschlaf, Stillen und Beikost. Viele Mythen – etwa dass Babys früh durchschlafen müssten oder sich selbst beruhigen könnten – seien wissenschaftlich längst widerlegt, würden Eltern aber stark verunsichern. Zusätzlich verschärfe Social Media den Druck, weil dort oft ein unrealistisches Bild vom Elternsein vermittelt werde. Rüya fordert deshalb mehr ehrliche Aufklärung und aktuelle Informationen: „Überforderung ist normal – und kein Zeichen, dass man etwas falsch macht.“