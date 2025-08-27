Führerscheinprüfungen: SPÖ befürchtet Kollaps

Aktionismus verschärfe Probleme nur

Und nicht zuletzt würden die 15 Fahrschulen im Land in existenzielle wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, wenn es an Prüfungsmöglichkeiten mangle. Abschließend verweist Leiter auf das Beispiel der anderen Bundesländer: „In Vorarlberg haben bislang dieselben Voraussetzungen gegolten wie in allen anderen Bundesländern – und in diesen gibt es offenbar keinen Missbrauch des Systems. Das allein lässt darauf schließen, dass ein allfälliger Missbrauch nicht daran liegt, dass Prüfer mehrere Prüfungen abnehmen dürfen.“ Sein Fazit: Landesregierung und Landespolizeidirektion gehe es einzig um die Optik, mit ihrem überstürzten Aktionismus würden sie die Probleme nur verschärfen.