„The Rock“ tanzt oben ohne heiliges Samoa-Ritual

Schon früher sprach Johnson darüber, wie stolz er sei, die polynesische Kultur einem weltweiten Publikum näherzubringen – etwa durch seine Rolle als Halbgott Maui im Disney-Hit „Vaiana“. „Das Besondere an ,Moana‘ (bei uns: ,Vaiana‘)– und der Grund für den weltweiten Erfolg – ist diese große Umarmung unserer polynesischen Kultur. Das ist wirklich cool“, erklärte er.