„The Rock“ tanzt oben ohne heiliges Samoa-Ritual

Große Gefühle bei Dwayne „The Rock“ Johnson (53)! Der Hollywood-Star und Ex-Wrestler zeigte jetzt eine ganz neue Seite von sich – tief emotional, verwurzelt in seiner Kultur und eng verbunden mit seiner Familie.
Auf Hawaii performte er mit seiner Mutter Ata und seinen Töchtern den Taualuga, einen heiligen samoanischen Tanz. Und wie es die Tradition verlangt, legte „The Rock“ dabei sein Hemd ab, um stolz sein berühmtes polynesisches Tattoo zu zeigen.
In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Johnson während der Zeremonie kraftvoll auf den Boden schlägt – eine Geste, die den besonderen Moment und die Nähe zu seinen Ahnen symbolisiert.
Eingebundenes TikTok-Video hier ansehen! Es ist wirklich ein Anblick!
„Es war einfach heilig“
Johnson schrieb zu den Aufnahmen: „Ich hatte das Glück, diesen besonderen Moment mit meiner Mutter, meinen Töchtern und unserer aiga (Familie) zu teilen. Wir tanzten den heiligen Tanz unserer samoanischen Kultur.“
Besonders wichtig: Männer zeigen bei dieser Zeremonie ihre tatau (Körpertätowierungen), Frauen ihr malu (Beintätowierungen). Beide erzählen uralte Geschichten über Herkunft, Stolz und Zusammenhalt.
„Ich schlage den Boden als Zeichen meines Respekts – für unsere Ältesten und dafür, dass dieser Boden durch sie und meine Töchter neben mir heilig wird. Es ist emotional. Man kann es nicht anders als fühlen“, so „The Rock“.
Familie statt Hollywood-Trubel
Der Star betonte außerdem, wie wichtig es für ihn sei, trotz des stressigen Lebens in Hollywood solche Momente zu haben: „Deshalb bedeuten mir diese Augenblicke alles. Sie ehren unsere Familie, unsere Kultur – und es ist immer schön, nach Hause nach Hawaii zurückzukehren.“
Schon früher sprach Johnson darüber, wie stolz er sei, die polynesische Kultur einem weltweiten Publikum näherzubringen – etwa durch seine Rolle als Halbgott Maui im Disney-Hit „Vaiana“. „Das Besondere an ,Moana‘ (bei uns: ,Vaiana‘)– und der Grund für den weltweiten Erfolg – ist diese große Umarmung unserer polynesischen Kultur. Das ist wirklich cool“, erklärte er.
Ein Action-Held, ein Hollywood-Superstar – und vor allem ein stolzer Familienmensch: Dwayne Johnson berührt mit seinem Tanz mehr Herzen als so mancher Kinofilm.
