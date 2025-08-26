Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans gerührt

„The Rock“ tanzt oben ohne heiliges Samoa-Ritual

Society International
26.08.2025 09:53
„The Rock“ tanzt oben ohne: Dwayne Johnson rührt Fans mit heiligem Samoa-Ritual
„The Rock“ tanzt oben ohne: Dwayne Johnson rührt Fans mit heiligem Samoa-Ritual(Bild: www.instagram.com/therock)

Große Gefühle bei Dwayne „The Rock“ Johnson (53)! Der Hollywood-Star und Ex-Wrestler zeigte jetzt eine ganz neue Seite von sich – tief emotional, verwurzelt in seiner Kultur und eng verbunden mit seiner Familie.

0 Kommentare

Auf Hawaii performte er mit seiner Mutter Ata und seinen Töchtern den Taualuga, einen heiligen samoanischen Tanz. Und wie es die Tradition verlangt, legte „The Rock“ dabei sein Hemd ab, um stolz sein berühmtes polynesisches Tattoo zu zeigen.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Johnson während der Zeremonie kraftvoll auf den Boden schlägt – eine Geste, die den besonderen Moment und die Nähe zu seinen Ahnen symbolisiert.

Eingebundenes TikTok-Video hier ansehen! Es ist wirklich ein Anblick!

„Es war einfach heilig“
Johnson schrieb zu den Aufnahmen: „Ich hatte das Glück, diesen besonderen Moment mit meiner Mutter, meinen Töchtern und unserer aiga (Familie) zu teilen. Wir tanzten den heiligen Tanz unserer samoanischen Kultur.“

Besonders wichtig: Männer zeigen bei dieser Zeremonie ihre tatau (Körpertätowierungen), Frauen ihr malu (Beintätowierungen). Beide erzählen uralte Geschichten über Herkunft, Stolz und Zusammenhalt.

„Ich schlage den Boden als Zeichen meines Respekts – für unsere Ältesten und dafür, dass dieser Boden durch sie und meine Töchter neben mir heilig wird. Es ist emotional. Man kann es nicht anders als fühlen“, so „The Rock“.

Lesen Sie auch:
„Vaiana 2“ kommt gerade ins Kino, eine Realverfilmung mit Dwayne Johnson als Maui ist gerade im ...
Disney-Enthüllung
Dwayne Johnson trägt Muskelsuit für Maui-Rolle
26.11.2024
Reflexen sei Dank
„The Rock“ rettet Geburtstag seiner Tochter (7)
29.04.2025

Familie statt Hollywood-Trubel
Der Star betonte außerdem, wie wichtig es für ihn sei, trotz des stressigen Lebens in Hollywood solche Momente zu haben: „Deshalb bedeuten mir diese Augenblicke alles. Sie ehren unsere Familie, unsere Kultur – und es ist immer schön, nach Hause nach Hawaii zurückzukehren.“

Schon früher sprach Johnson darüber, wie stolz er sei, die polynesische Kultur einem weltweiten Publikum näherzubringen – etwa durch seine Rolle als Halbgott Maui im Disney-Hit „Vaiana“. „Das Besondere an ,Moana‘ (bei uns: ,Vaiana‘)– und der Grund für den weltweiten Erfolg – ist diese große Umarmung unserer polynesischen Kultur. Das ist wirklich cool“, erklärte er.

Ein Action-Held, ein Hollywood-Superstar – und vor allem ein stolzer Familienmensch: Dwayne Johnson berührt mit seinem Tanz mehr Herzen als so mancher Kinofilm.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.479 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
111.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
104.620 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1088 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Außenpolitik
Selenskyj zeigt persönlichen Brief von Trump
792 mal kommentiert
Selenskyj und Trump haben eine brüchige Beziehung zueinander.
Mehr Society International
Fans gerührt
„The Rock“ tanzt oben ohne heiliges Samoa-Ritual
„Fake!“
Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus
Nach Festnahme
Rapper Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung
Langer Brief an Fans
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
Papa packt aus
Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf