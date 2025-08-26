Vegan daham im Burgenland: Kulinarisches Treffen

Erstes Treffen am Hof Sonnenweide

Für Veganer und Interessierte hoben Elisabeth und Andi „Vegan daham im Burgenland“ aus der Taufe und in der Vorwoche war es dann so weit: Das erste Treffen stand an. „Uns ist wichtig zu betonen, dass nicht nur Veganer und auch nicht nur Burgenländer kommen dürfen“, erklären die zwei. „Wir sind für alle Interessierte offen, die vegan gerne mal ausprobieren möchten. Egal, wo sie her sind.“ Relativ kurzfristig wurde ein Treffen anberaumt. Damit nicht alle Arbeit an Elisabeth hängen blieb, auch mit einer besonderen Idee: jeder, der kommt, bringt etwas Veganes mit. Dann wird geteilt. „Wir wollten natürlich wissen, was kochen andere, welche Ideen haben sie“, schildert Elisabeth.