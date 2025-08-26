Vorteilswelt
Auch Kind verunfallt

Wanderer entdeckten bewusstlosen E-Biker (84)

Tirol
26.08.2025 08:13
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte abtransportiert (Symbolbild).
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte abtransportiert (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Fataler Freizeitunfall am Montag im Tiroler Karwendel bei Scharnitz im Bezirk Innsbruck-Land: Ein E-Biker (84) kam auf einem Schotterweg zu Sturz und blieb bewusstlos liegen. Wanderer fanden den Schwerverletzten und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Bereits am Sonntag hatte sich ein Kind im benachbarten Seefeld bei einem E-Bike-Unfall schwer verletzt.

0 Kommentare

Der 84-jährige Deutsche sei am Montagnachmittag mit seinem Elektrofahrrad auf der Hinterautalstraße talwärts in Richtung Ortsgebiet von Scharnitz gefahren, als er im Bereich der sogenannten Schönwieshofkurve auf dem Schotterweg die Kontrolle verlor und stürzte.

Passanten setzten Notruf ab
„Der Mann blieb bewusstlos liegen. Passanten fanden den Schwerverletzten vor und setzten sofort einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Polizei.

Der Senior kam mit seinem E-Bike zu Sturz (Symbolbild).
Der Senior kam mit seinem E-Bike zu Sturz (Symbolbild).(Bild: Rauth Hubert)

Bergrettung, Notarzt, Polizei vor Ort
Nach erfolgter Erstversorgung durch die alarmierte Bergrettung Scharnitz und den Notarzt wurde der Deutsche mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 1 ins bayrische Klinikum nach Garmisch-Partenkirchen geflogen. Auch die Polizei stand vor Ort im Einsatz.

Bub (11) mit Elektrofahrrad abgestürzt
Ein Elfjähriger hatte sich bereits am Sonntagnachmittag in Seefeld bei einem Radunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche stürzte mit seinem E-Bike auf dem Gschwandtkopf-Parkplatz über einen dreieinhalb Meter hohen Absatz zwischen Parkplatz und der angrenzenden Leutascher Straße (L14). Der Bub wurde mit einer Knieverletzung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
