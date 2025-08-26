Wanderer entdeckten bewusstlosen E-Biker (84)

Bub (11) mit Elektrofahrrad abgestürzt

Ein Elfjähriger hatte sich bereits am Sonntagnachmittag in Seefeld bei einem Radunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Deutsche stürzte mit seinem E-Bike auf dem Gschwandtkopf-Parkplatz über einen dreieinhalb Meter hohen Absatz zwischen Parkplatz und der angrenzenden Leutascher Straße (L14). Der Bub wurde mit einer Knieverletzung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.