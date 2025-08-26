Vorteilswelt
Nach Festnahme

Rapper Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung

Society International
26.08.2025 08:02
Rapper Lil Nas X wurde nach seiner Festnahme in der letzten Woche wegen Körperverletzung ...
Rapper Lil Nas X wurde nach seiner Festnahme in der letzten Woche wegen Körperverletzung angeklagt.

Nach der schlagzeilenträchtigen Festnahme von US-Rapper Lil Nas X in Los Angeles muss sich der 26-Jährige in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. 

Der Rapper plädierte am Montag (Ortszeit) auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, saß seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft.

Die zuständige Richterin legte nun eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75.000 Dollar (rund 65.000 Euro) fest. Das Sprecherteam des Rappers reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.

Die Richterin legte im Fall Lil Nas X eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar fest.
Die Richterin legte im Fall Lil Nas X eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar fest.

Nackt durch Los Angeles gelaufen
Der „Old Town Road“-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen.

US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte. Der Rapper sei anfangs wegen Verdachts auf Drogeneinnahme in ein Krankenhaus gebracht worden, dann in Untersuchungshaft gekommen, teilte ein Polizeisprecher der „Los Angeles Times“ mit.

Der US-Rapper Lil Nas X wurde unter anderem durch seinen Song „Old Town Road“ bekannt. ...
Rapper mit Überdosis?
Lil Nas X geht in Unterhose auf Polizisten los
22.08.2025

Seinen Durchbruch hatte der im US-Staat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit „Old Town Road“. 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum „Montero“.

