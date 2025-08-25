Gemeindepaket: ÖVP mit alternativer Finanzierung

Hälfte der Busflotte verkaufen

So tritt die Volkspartei für einen teilweisen Ausstieg des Landes aus dem Busgeschäft ein. Der Verkauf der Hälfte der Flotte der Verkehrsbetriebe Burgenland soll 80 Millionen Euro bringen. Weitere 100 Millionen Euro könnten laut ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits durch die Veräußerung von „unnötigen Landesimmobilien“ erzielt werden. Er führt etwa die Zuckerfabrik Siegendorf, das Pinka-Center und den Aktivpark Güssing an.