Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Vorschlag

Gemeindepaket: ÖVP mit alternativer Finanzierung

Burgenland
25.08.2025 19:00
ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits (links) und Klubchef Bernd Strobl.
ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits (links) und Klubchef Bernd Strobl.(Bild: ÖVP)

Im Burgenland wird seit Monaten um ein Entlastungspaket für die Gemeinden gerungen. Die ÖVP hat dafür nun ein alternatives Finanzierungsmodell vorgelegt. So sollen unter anderem der Verkauf von Bussen und Immobilien des Landes Geld für die Hilfsmaßnahmen bringen.

0 Kommentare

Bereits im Juli hat die ÖVP ihren „Aktionsplan Gemeindefinanzen“ präsentiert. Durch verschiedene Maßnahmen soll es zu einer Entlastung von 600 Millionen Euro für die Kommunen kommen. Die ÖVP lehnt, wie berichtet, einen Verkauf des Müllverbandes zur Gegenfinanzierung ab und legte nun ein alternatives Modell vor.

Hälfte der Busflotte verkaufen
So tritt die Volkspartei für einen teilweisen Ausstieg des Landes aus dem Busgeschäft ein. Der Verkauf der Hälfte der Flotte der Verkehrsbetriebe Burgenland soll 80 Millionen Euro bringen. Weitere 100 Millionen Euro könnten laut ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits durch die Veräußerung von „unnötigen Landesimmobilien“ erzielt werden. Er führt etwa die Zuckerfabrik Siegendorf, das Pinka-Center und den Aktivpark Güssing an.

Abzüge des Landes bei den Ertragsanteilen sollen zudem auf 50 Prozent gedeckelt werden. ÖVP-Klubchef Bernd Strobl argumentiert, das Geld stamme vom Bund und würde den Gemeinden zustehen: „Damit fließen in den kommenden zehn Jahren 420 Millionen Euro dorthin zurück, wo sie hingehören.“

Lesen Sie auch:
Die Gemeinden brauchen dringende finanzielle Unterstützung (Symbolfoto)
Parteien uneinig
Gemeindepaket: Viele Appelle, keine Fortschritte
29.07.2025
Treffen mit Doskozil
Listenbürgermeister bei Gemeindepaket an Bord
05.08.2025

SPÖ: „ÖVP-Plan treibt Land in Ruin“
SPÖ-Klubobmann Roland Fürst kann dem ÖVP-Vorschlag nichts abgewinnen: „Der Aktionsplan ist die perfekte Anleitung dafür, wie man unser Burgenland am schnellsten Weg in den finanziellen Ruin treiben kann.“ Die Finanzierungsideen seien „ökonomisch widersinnig und schon fast skurril“.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 24°
Symbol heiter
Güssing
9° / 25°
Symbol heiter
Mattersburg
10° / 25°
Symbol heiter
Neusiedl am See
12° / 24°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
11° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.474 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
98.536 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.064 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1353 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1070 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Burgenland
Mit vielen Promi-Acts
„Csello“-Mühle startet in heißen Kulturherbst
Tragödie als Mahnmal
„Memory Box 71“ erinnert an das Drama von Parndorf
18.630 Euro Schaden
Dieb verurteilt: 31 Handys am Nova Rock gestohlen
Neues Buch
Sansibar: Eine Reise in ein wirkliches Paradies
Unfälle vermeiden
E-Scooter sind verstärkt im Fokus: Neue Kampagne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf