Offensive für mehr Sicherheit am Schulweg

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind wieder tausende Kinder täglich auf ihrem Weg zur Schule unterwegs. Damit steigt auch das Risiko von Verkehrsunfällen. Um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, starten AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) und KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) gemeinsam mit dem Land Burgenland erneut ihre Offensive für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Rund 900 Plakate mit dem Slogan „Achtung! Wir sind wieder da!“ hängen im Burgenland, österreichweit sind es 7.700.