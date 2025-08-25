„Csello“-Mühle startet in heißen Kulturherbst

Seit fünf Jahren touren sie mit ihrem Album „Wüdnis“, das von der Wildnis in und zwischen den Menschen sowie vom verkleideten Krieg auf der Gasse und den Fluchten in die Nacht, in den Wald und in die Liebe erzählt, quer durch Österreich. Obwohl ihre Lieder auf Gitarrenklänge und zwei Stimmen reduziert sind, füllen sie den Raum vollkommen aus. Auf der Stadlbühne werden sie auch Lieder vom Album „Oame Söö“ zum Besten geben, auf dem Molden seine Liebe zu Sagen auslebt.