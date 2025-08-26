Lkw-Anhänger voller Fleisch kippte in Kurve um

Gott sei Dank kann noch alles gegrillt werden. Ein mit Fleisch beladener Lkw-Anhänger ist am Dienstag kurz vor 6 Uhr früh in Steinerkirchen an der Traun (OÖ) umgestürzt. Die Bergung gestaltete sich aufwändig.
Der Unfall passierte auf der Sattledter Straße in Steinerkirchen an der Traun. Ein Lkw samt Anhänger war in einer Kurve auf die linke Fahrbahnseite geraten und hatte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt. Der Anhänger stürzte um und kam dann seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Fleischladung musste dann händisch umgeladen werden.
Gemeinsamer Einsatz
Mehrere Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens halfen mit, die Feuerwehr unterstützte sie beim Umladen in einen Ersatz-Lkw. Danach konnte das Lkw-Bergeunternehmen mit dem Aufstellen des verunfallten Anhängers beginnen. Der Anhänger konnte rasch wieder auf die Räder gestellt werden. Die L537 Sattledter Straße war für rund viereinhalb Stunden gesperrt.
