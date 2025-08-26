Lkw-Anhänger voller Fleisch kippte in Kurve um

Der Unfall passierte auf der Sattledter Straße in Steinerkirchen an der Traun. Ein Lkw samt Anhänger war in einer Kurve auf die linke Fahrbahnseite geraten und hatte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt. Der Anhänger stürzte um und kam dann seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Fleischladung musste dann händisch umgeladen werden.