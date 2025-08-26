„Harakiri“ mit Weitsicht – Rapids Plan ging auf

Dafür hätte Stöger bewusst fast das Spiel in Wolfsberg „vercoacht“, den 2:1-Sieg riskiert. Weil er nach einer Stunde „Doppelpacker“ Wurmbrand und Mbuyi vom Feld, damit Rapid das Tempo, die offensiven Waffen nahm. Beide kommen aus Muskel-Verletzungen, sind anfällig – Stöger: „Da passen wir auf. Wir bringen ihn Schritt für Schritt an die Top-Form heran, dass er auch in der Lage ist, über 90 Minuten wirklich Stoff geben zu können. Wir minimieren das Risiko. Das ist die Kunst in der Phase, in der wir die sehr, sehr wichtigen Spiele haben.“