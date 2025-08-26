Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Fake!“

Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus

Society International
26.08.2025 10:13
Die Ehe mit Sam Asghari sei nur ein „Fake“ gewesen, verriet Britney Spears jetzt auf Instagram.
Die Ehe mit Sam Asghari sei nur ein „Fake“ gewesen, verriet Britney Spears jetzt auf Instagram.(Bild: AP/Jordan Strauss)

In einer mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Nachricht hat Britney Spears über ihre Ehe mit Sam Asghari ausgepackt. Und verriet: Die Zeit habe sich nur wie eine „falsche Ablenkung“ angefühlt! Doch ihr Ex wehrt sich gegen die wilden Behauptungen.

0 Kommentare

2022 sagte Britney Spears Ja zu ihrem Fitness-Trainer Sam Asghari. Doch die Ehe hielt gerade mal ein Jahr. Auf Instagram brach die Sängerin jetzt ihr Schweigen zur schwierigsten Zeit ihres Lebens.

Wollte sich von Schmerz ablenken
„Wir sind nur Menschen, so zerbrechlich und menschlich“, erklärte sie in ihrem Posting. Als ihre Söhne Preston (19) und Jayden James (18) mit ihrem Vater Kevin Federline nach Hawaii gezogen seien, habe sie sehr gelitten, gab die ehemalige „Pop Prinzessin“ zu. „Die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre, in denen meine beiden Söhne weg waren.“

Die Ehe von Britney Spears und Sam Asghari hielt nur knapp ein Jahr. Rückblickend weiß die ...
Die Ehe von Britney Spears und Sam Asghari hielt nur knapp ein Jahr. Rückblickend weiß die Sängerin, dass sie nur wegen des Kummers um ihre Söhne Ja gesagt hat.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Vivien Killilea)

Der Kontakt zu ihren Söhnen sei in dieser Zeit fast komplett abgebrochen. Noch heute erinnere sie sich daran, dass sie zwischen Schock, Verleugnung und vielen Tränen geschwankt sei. „Es ist seltsam: Sam und ich waren verheiratet, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, die mir half, damit umzugehen …“, schilderte Spears offen. 

„Werde sie immer lieben“
Eine Aussage, der Sam Asghari jetzt vehement widersprochen hat. „Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie mag kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre zusammen“, erklärte er auf Nachfrage des „People“-Magazins.

Und stellte klar: „Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr immer nur das Beste.“

„Bin so hungrig, dass es wehtut“
Spears fuhr in ihrer Botschaft indes weiter, dass sie nun, da sich ihre Beziehung zu den Söhnen inzwischen bessert, glaube, dass sie endlich langsam wieder heile: „Nun weiß ich, dass ich heile, weil ich wieder hungrig bin, wie ein Kind oder Baby. Ich bin so hungrig, dass es wehtut, und wenn ich esse, ist es, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben esse.“

Sie ist sich sicher, dass ihr Zuhause, obwohl sie es geliebt habe, voller Missbrauch und Trauma war. Heute aber geht es ihr besser: „Heute danke ich Jesus für Essen. Es fühlt sich an, als würde ich anderen NEIN sagen. Meinen Körper besitzen … und ihnen WIRKLICH zeigen, woher ich komme.“

Lesen Sie auch:
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Bikini vergessen?
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
24.08.2025

Feierte mit Söhnen Weihnachten
Im November 2024 wurde berichtet, dass Jayden seine Mutter in Los Angeles besucht hatte. Im Dezember verbrachten dann beide Söhne Weihnachten mit Britney Spears. Damals schrieb sie auf Instagram: „Bestes Weihnachten meines Lebens!“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Britney Spears
Hawaii
Instagram
Vater
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.479 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
111.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
104.620 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1088 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Außenpolitik
Selenskyj zeigt persönlichen Brief von Trump
792 mal kommentiert
Selenskyj und Trump haben eine brüchige Beziehung zueinander.
Mehr Society International
„Fake!“
Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus
Fans gerührt
„The Rock“ tanzt oben ohne heiliges Samoa-Ritual
Nach Festnahme
Rapper Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung
Langer Brief an Fans
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
Papa packt aus
Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf