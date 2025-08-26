Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus

In einer mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Nachricht hat Britney Spears über ihre Ehe mit Sam Asghari ausgepackt. Und verriet: Die Zeit habe sich nur wie eine „falsche Ablenkung“ angefühlt! Doch ihr Ex wehrt sich gegen die wilden Behauptungen.
2022 sagte Britney Spears Ja zu ihrem Fitness-Trainer Sam Asghari. Doch die Ehe hielt gerade mal ein Jahr. Auf Instagram brach die Sängerin jetzt ihr Schweigen zur schwierigsten Zeit ihres Lebens.
Wollte sich von Schmerz ablenken
„Wir sind nur Menschen, so zerbrechlich und menschlich“, erklärte sie in ihrem Posting. Als ihre Söhne Preston (19) und Jayden James (18) mit ihrem Vater Kevin Federline nach Hawaii gezogen seien, habe sie sehr gelitten, gab die ehemalige „Pop Prinzessin“ zu. „Die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre, in denen meine beiden Söhne weg waren.“
Der Kontakt zu ihren Söhnen sei in dieser Zeit fast komplett abgebrochen. Noch heute erinnere sie sich daran, dass sie zwischen Schock, Verleugnung und vielen Tränen geschwankt sei. „Es ist seltsam: Sam und ich waren verheiratet, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, die mir half, damit umzugehen …“, schilderte Spears offen.
„Werde sie immer lieben“
Eine Aussage, der Sam Asghari jetzt vehement widersprochen hat. „Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie mag kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre zusammen“, erklärte er auf Nachfrage des „People“-Magazins.
Und stellte klar: „Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr immer nur das Beste.“
„Bin so hungrig, dass es wehtut“
Spears fuhr in ihrer Botschaft indes weiter, dass sie nun, da sich ihre Beziehung zu den Söhnen inzwischen bessert, glaube, dass sie endlich langsam wieder heile: „Nun weiß ich, dass ich heile, weil ich wieder hungrig bin, wie ein Kind oder Baby. Ich bin so hungrig, dass es wehtut, und wenn ich esse, ist es, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben esse.“
Sie ist sich sicher, dass ihr Zuhause, obwohl sie es geliebt habe, voller Missbrauch und Trauma war. Heute aber geht es ihr besser: „Heute danke ich Jesus für Essen. Es fühlt sich an, als würde ich anderen NEIN sagen. Meinen Körper besitzen … und ihnen WIRKLICH zeigen, woher ich komme.“
Feierte mit Söhnen Weihnachten
Im November 2024 wurde berichtet, dass Jayden seine Mutter in Los Angeles besucht hatte. Im Dezember verbrachten dann beide Söhne Weihnachten mit Britney Spears. Damals schrieb sie auf Instagram: „Bestes Weihnachten meines Lebens!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.