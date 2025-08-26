Bayer Leverkusen verpflichtet fünffachen CL-Sieger

Super-GAU! Barcelonas Dani Olmo droht Saison-Aus
Registrierungs-Zoff
Bayer Leverkusen wir wohl schon bald seinen nächsten Neuzugang vorstellen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll Lucas Vazquez am Montag den Medizincheck beim deutschen Bundesligisten absolviert und am Dienstag seinen Vertrag unterschrieben haben.
Der Deal könnte somit bereits am Dienstag offiziell verkündet werden. Bis 2027 soll der Spanier unter Erik ten Hag auf Titeljagd gehen.
Im Juli hatte Vazquez Real Madrid nach 18 Jahren in der spanischen Hauptstadt verlassen. Mit den „Königlichen“ gewann der Rechtsverteidiger fünfmal die Champions League und viermal die Meisterschaft.
