„Hart!“ Ski-Routinier tritt überraschend zurück

Ausgewählte Fotos aus seiner Karriere ergänzen den emotionalen Post. „Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch Benzin im Tank hätte“, so der Norweger. Nach 108 Weltcup-Rennen (ein Sieg im Parallel-Riesenslalom in Alta Badia), vier Weltmeisterschaften und einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking, zieht der 31-Jährige einen Schlussstrich.