108 Weltcup-Rennen

„Hart!“ Ski-Routinier tritt überraschend zurück

Ski Alpin
26.08.2025 09:38
Rasmus Windingstad hat doch überraschend seinen Rücktritt erklärt.
Rasmus Windingstad hat doch überraschend seinen Rücktritt erklärt.(Bild: GEPA)

Überraschung im Ski-Zirkus: Rasmus Windingstad hat in den sozialen Medien mitgeteilt, dass er seine Karriere nach 108-Weltcup-Rennen beenden wird. „Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht“, so der Norweger.

Während das norwegische Ski-Team auf die Rückkehr von Aleksander Aamodt Kilde wartet, hat ein langjähriger Teamkollege doch überraschend die Skier an den Nagel gehängt. „Zwölf Jahre im Nationalteam, 22 Jahre ultimativer Einsatz – ich habe alles gegeben, was ich hatte“, erklärt Windingstad auf Instagram.

Ausgewählte Fotos aus seiner Karriere ergänzen den emotionalen Post. „Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch Benzin im Tank hätte“, so der Norweger. Nach 108 Weltcup-Rennen (ein Sieg im Parallel-Riesenslalom in Alta Badia), vier Weltmeisterschaften und einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking, zieht der 31-Jährige einen Schlussstrich. 

Ehemalige Teamkollegen gratulieren
Windingstad erläutert zudem die Hintergründe seiner Entscheidung: „Zu glauben, dass man etwas erreichen kann, bedeutet auch, sich der Arbeit bewusst zu sein, die man reinstecken muss. Diese Motivation, um das zu tun, was nötig ist, hatte ich im letzten Jahr nicht mehr. Und ich glaube, dass das normal ist.“

Kjetil Jansrud
Kjetil Jansrud(Bild: APA/EXPA)

Von vielen Weggefährten gab es Gratulationen und Aufmunterungen. Darunter auch seine ehemaligen „Elch-Kollegen“ Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal. „Eine phänomenale Karriere und so vieles, worauf du stolz zurückblicken kannst. Wir sehen uns auf ein Bier, beim Laufen und bei Ski-Rennen vor dem Fernseher“, so Jansrud. 

