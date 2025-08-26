USA: Illegal Abgeschobener muss nicht nach Uganda

Garcia soll in ein ihm fremdes Land abgeschoben werden

Es wurde schließlich angekündigt, der Bauarbeiter solle nach Uganda abgeschoben werden. Das zentralafrikanische Land zeigt sich in einem bilateralen Abkommen bereit, bestimmte Migranten aufzunehmen. Seinen Anwälten wurde am Wochenende mitgeteilt, dass die Abschiebung innerhalb von 72 Geschäftsstunden erfolgen könnte. Garcia befindet sich derzeit auf freien Fuß in Tennessee, wo er auf seinen Prozess wegen Menschenschmuggel wartet.