Kinder an Bord: Beim Überholen mit Auto kollidiert

Offenbar glimpflich endete ein Überholmanöver eines jungen einheimischen Pkw-Lenkers (17) am Montag in Breitenwang im Tiroler Bezirk Reutte. Der Mann streifte auf der Planseestraße das Auto eines Deutschen (61), der gemeinsam mit seiner Ehefrau (59) und den beiden Enkerln im Alter von 3 und 4 Jahren unterwegs war.
Ereignet hat sich der Unfall gegen Mittag. Der 17-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L255 vom Weiler „Am Plansee“ in Richtung des Ortsgebiets von Breitenwang. Zur selben Zeit fuhr der 61-Jährige in die entgegengesetzte Richtung. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem seine Frau (59) und zwei Enkelkinder (3 und 4). „Als der 17-Jährige einen Lkw überholen wollte, kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden Autos“, heißt es von der Polizei.
Die anderen Personen blieben unverletzt, wurden jedoch teilweise zur Abklärung in das Krankenhaus Reutte gebracht.
E-Call-Alarm ausgelöst
Durch eine automatische E-Call-Alarmauslösung wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. „Die anderen Personen blieben unverletzt, wurden jedoch teilweise zur Abklärung in das Krankenhaus Reutte gebracht.“
Der Verkehr auf der L255 Planseestraße musste während der Rettungs- und Bergearbeiten für rund eine Stunde wechselseitig angehalten werden.
