Kinder an Bord: Beim Überholen mit Auto kollidiert

Ereignet hat sich der Unfall gegen Mittag. Der 17-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L255 vom Weiler „Am Plansee“ in Richtung des Ortsgebiets von Breitenwang. Zur selben Zeit fuhr der 61-Jährige in die entgegengesetzte Richtung. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem seine Frau (59) und zwei Enkelkinder (3 und 4). „Als der 17-Jährige einen Lkw überholen wollte, kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden Autos“, heißt es von der Polizei.