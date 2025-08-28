Bikepacking Europa: Von den Alpen zum Eismeer!

Nächte ohne Bett, Fähren ohne Glück

Bikepacking, das heißt: keine Sicherheit, kein Komfort. „Mir war aber eine Dusche und ein Bett wichtig. Aber manchmal gab es nichts“, erzählt Susi. In Polen verpasste sie die letzte Fähre knapp – und strandete auf einer Insel ohne Hotel. Auch sonst war es oft brutal: Unzählige Rampen mit bis zu zwölf Prozent Steigung, endlose Geraden oder Weltuntergangsstimmung. „Zweimal wäre ich fast im Sattel eingeschlafen. Ich hatte einfach zu wenig gegessen, war zu müde.“