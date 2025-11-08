Mann raste 197 km/h mit Sportwagen auf Autobahn

„Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt im Gemeindegebiet von Arnoldstein beträgt normalerweise 130 km/h“, wissen die Polizeibeamten. Sie waren nämlich am Samstagvormittag gegen 9 Uhr einem italienischen Sportwagen auf der Spur. Schnell bemerkten sie mittels Tachoblick, dass der 49-jähriger Lenker mit seinem Gefährt viel zu schnell unterwegs war, nämlich um 67 km/h.