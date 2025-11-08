Mann raste 197 km/h mit Sportwagen auf Autobahn

Gefasst wurde ein 49-Jähriger auf der Südautobahn in Richtung Wien mit zu hoher Geschwindigkeit. Die Polizisten folgten seinem Auto und erkannten eine Überschreitung von 67 km/h.
„Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt im Gemeindegebiet von Arnoldstein beträgt normalerweise 130 km/h“, wissen die Polizeibeamten. Sie waren nämlich am Samstagvormittag gegen 9 Uhr einem italienischen Sportwagen auf der Spur. Schnell bemerkten sie mittels Tachoblick, dass der 49-jähriger Lenker mit seinem Gefährt viel zu schnell unterwegs war, nämlich um 67 km/h.
Der Mann mit türkischen Wurzeln musste halten und seinen Führerschein abgeben. Verhängt wurde außerdem eine Verwaltungsstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.