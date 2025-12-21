In Adnet sperrt der nächste Postpartner zu

Post will weiter im Ort vertreten sein

Adnets Ortschef Wolfgang Auer (ÖVP) verspricht: „Wir wollen so schnell wie möglich eine Lösung finden. Von heute auf morgen wird es leider nicht gehen.“ Möglich wäre ein Standortwechsel: Bislang befindet sich der Postpartner-Shop in einem Gebäude neben dem Adneter Gemeindeamt. Künftig könnte die Post in einem Supermarkt unterkommen. Die Unimarkt-Filiale im Ort soll – wie berichtet – vom Spar-Konzern übernommen werden. Dort wäre dann auch Platz für einen neuen Postpartner. „Noch sind das allerdings nur erste Pläne“, sagt der Bürgermeister.