Pakete auf Umwegen

In Adnet sperrt der nächste Postpartner zu

Salzburg
21.12.2025 07:30
Andreas Prohaska arbeitete jahrelang im Postpartner-Shop in Adnet. Mit Jahresende verliert er ...
Andreas Prohaska arbeitete jahrelang im Postpartner-Shop in Adnet. Mit Jahresende verliert er seinen Job.(Bild: Markus Tschepp)

Die Tennengauer Gemeinde Adnet verliert mit Ende des Jahres seinen Postpartner-Shop. Die Bewohner müssen künftig Post-Filialen in Hallein ansteuern. Der Ortschef verspricht eine rasche Lösung. . . 

0 Kommentare

„Mit 60 Jahren habe ich jetzt plötzlich keinen Job mehr. Das ist schon ein Wahnsinn.“ Andreas Prohaska steht kurz vor dem Weihnachtsfest vor einer ungewissen Zukunft. Mit 1. Jänner 2026 ist der Salzburger arbeitslos – jahrelang werkelte er beim Postpartner-Shop in Adnet. Der Sozialverein Laube betrieb diesen bislang. Damit ist mit Jahresende Schluss. Man beendet die Zusammenarbeit mit der Post und kündigte Prohaska. „Sehr bitter, ich würde gerne bis 65 weiter arbeiten“, meint er.

Das Ende des Postpartner-Shops in der Tennengauer Gemeinde trifft selbstredend nicht nur Prohaska. Die Adneter müssen künftig nach Hallein fahren, um Pakete und Briefe abzuholen und aufzugeben. Gleiches gilt für die Bewohner des Nachbarortes Krispl. Auch sie müssen künftig für Postgeschäfte in Salzburgs zweitgrößte Stadt ausweichen. Hallein und Krispl trennen mehr als zehn Kilometer.

Der Adneter Postpartner-Shop befindet sich bislang in einem Haus neben dem Gemeindeamt.
Der Adneter Postpartner-Shop befindet sich bislang in einem Haus neben dem Gemeindeamt.(Bild: Markus Tschepp)

Post will weiter im Ort vertreten sein
Adnets Ortschef Wolfgang Auer (ÖVP) verspricht: „Wir wollen so schnell wie möglich eine Lösung finden. Von heute auf morgen wird es leider nicht gehen.“ Möglich wäre ein Standortwechsel: Bislang befindet sich der Postpartner-Shop in einem Gebäude neben dem Adneter Gemeindeamt. Künftig könnte die Post in einem Supermarkt unterkommen. Die Unimarkt-Filiale im Ort soll – wie berichtet – vom Spar-Konzern übernommen werden. Dort wäre dann auch Platz für einen neuen Postpartner. „Noch sind das allerdings nur erste Pläne“, sagt der Bürgermeister.

Auer ist in engem Kontakt mit der Post AG selbst. Dort lässt man auf „Krone“-Anfrage wissen: „Wir wollen als Post auch zukünftig in Adnet vertreten sein.“ Gespräche mit potenziellen Interessenten für eine Partnerschaft gebe es bereits. Man hoffe auf eine „tragfähige und dauerhafte“ Lösung.

Die Postämter verschwinden
Filiale in Bergheim sperrt zu

Noch gibt es kein fixes Datum, doch es gibt kein Zurück mehr! Die Post AG wird ihre Filiale in Bergheim definitiv schließen. Am Standort schreibt man seit mehreren Jahren Verlusten. Gemäß Gesetz darf die Post den Standort daher bei der unabhängigen Regulierungsbehörde zur Prüfung einmelden. Dies geschah im Frühjahr 2025 – mittlerweile gibt es grünes Licht für eine Schließung der Filiale.

Ein Hoffnungsschimmer für die knapp 6000 Bewohner der Flachgauer Gemeinde: Die Post AG will die Filiale in einen Postpartner-Betrieb umwandeln und so einen geordneten und möglichst nahtlosen Übergang sicherstellen.

In Salzburg gibt es immer weniger Postämter
In Salzburg gibt es immer weniger Postämter(Bild: Martin A. Jöchl)

Auch in der unmittelbaren Umgebung gibt es nur noch wenige klassische Postämter. In Eugendorf, Elixhausen oder Hallwang etwa gibt es seit mehreren Jahren nur noch Postpartner-Shops. In ganz Salzburg gab es in der Vergangenheit noch 140 Postämter, mittlerweile sind es keine 40 mehr. Mehrere Gemeinden stehen selbst ohne Postpartner da. Jüngstes Beispiel ist Adnet im Tennengau (siehe oben).

Immerhin: Die Post AG plant derzeit im ganzen Bundesland offenbar keine weitere Schließung von Filialen. 

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
