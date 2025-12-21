Im Zweifel auf Krawall gebürstet

In Salzburg sind ein paar von den gestern noch ganz Wichtigen bereits auf ihr angemessenes Maß zurechtgestutzt worden. Man kennt ja an allen Orten und in allen Branchen diesen Typ, der bei jedem Treffen und bei jedem Festl seine Flüsterreden hinter dem Rücken der anderen schwingt und nicht verstehen will, dass er seine Götterdämmerung verpasst hat. Der eine oder andere von solchermaßen Abgetretenen und im gnädigen Nebel der Erinnerung allmählich Verschwindenden dachte oder hoffte, er könnte längst nach dem Zenit noch einmal etwas werden.