Christkind sollte Bulls Kontinuität bringen

Wünsche ans Christkind (oder den Weihnachtsmann) wollte der „Cowboy“ keine offenbaren. Sein Trainer hatte jedoch bereits vor dem Wochenende einen: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Spielen sechs Punkte holen können.“ Mit dem 3:2-Erfolg in Linz hat sich zumindest ein Teil davon erfüllt. Gegen die formstarken Steirer wird es aber mehr brauchen als Wünsche und Hoffnungen. Zudem gingen beide bisherigen Saisonduelle zwischen Salzburg und den 99ers klar an die Uhrturmstädter. Was sich die Bulls wünschen sollten, ist Kontinuität für die restliche Saison. Mit zuletzt vier Siegen am Stück sind sie da aber auf einem guten Weg.