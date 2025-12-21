Vorteilswelt
Heute gegen Graz

Christkind sollte Bulls Kontinuität bringen

Salzburg
21.12.2025 09:00
Connor Corcoran und die Eisbullen treffen auf Graz.
Connor Corcoran und die Eisbullen treffen auf Graz.(Bild: Andreas Tröster)

Das heutige Heim-Duell (15) mit Graz ist für die Eisbullen zugleich das letzte ICE Hockey League-Spiel vor Weihnachten. Danach können sich Trainer Manny Viveiros und seine Cracks ganz auf die Feiertage konzentrieren.

Wenn man sich im Lager des Serienmeisters umhört, geht es für die meisten um Familie, Regeneration und kurzes Abschalten. So erklärt zum Beispiel Troy Bourke: „Ich freue mich, dass ich Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Dann werde ich mit Familie und Freunden videotelefonieren. Wir Importspieler werden auch ein gemeinsames Essen veranstalten. Es geht einfach darum, ein bisschen Zeit abseits von Eishockey zu haben.“

Wünsche ans Christkind (oder den Weihnachtsmann) wollte der „Cowboy“ keine offenbaren. Sein Trainer hatte jedoch bereits vor dem Wochenende einen: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Spielen sechs Punkte holen können.“ Mit dem 3:2-Erfolg in Linz hat sich zumindest ein Teil davon erfüllt. Gegen die formstarken Steirer wird es aber mehr brauchen als Wünsche und Hoffnungen. Zudem gingen beide bisherigen Saisonduelle zwischen Salzburg und den 99ers klar an die Uhrturmstädter. Was sich die Bulls wünschen sollten, ist Kontinuität für die restliche Saison. Mit zuletzt vier Siegen am Stück sind sie da aber auf einem guten Weg.

Zeller Eisbären bleiben in der Spur
Einen Punkt verspielt haben in der Alps Hockey League die RB Juniors. Die Salzburger führten gestern gegen Ritten 2:0, verloren am Ende aber doch mit 2:3 nach Verlängerung. Meister Zell gewann indes bei Meran mit 5:3. Noch in der Nacht ging es für die Pinzgauer weiter nach Sisak (Kro).

