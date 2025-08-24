FPÖ will in Mattersburg jetzt neu durchstarten

Die Vorgeschichte rund um die FPÖ in Mattersburg ist bekannt: Trotz Austritten und Unstimmigkeiten gelang es den Freiheitlichen unter Spitzenkandidat Johann Tschürtz in Mattersburg bei der Gemeinderatswahl 2022 drei Mandate zu holen. Doch im März dieses Jahres zog sich Stadtparteiobmann Peter Pregl aus privaten Gründen zurück, auch die beiden anderen Gemeinderäte legten ihre Funktionen zurück. Seither waren die drei FPÖ-Mandate in der Stadt unbesetzt.