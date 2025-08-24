Vorteilswelt
Unbesetzte Mandate

FPÖ will in Mattersburg jetzt neu durchstarten

Burgenland
24.08.2025 15:42
Tschürtz freut sich, dass der 51-jährige Gerdenitsch die Aufgabe des FPÖ-Stadtparteiobmanns von Mattersburg übernimmt.
Tschürtz freut sich, dass der 51-jährige Gerdenitsch die Aufgabe des FPÖ-Stadtparteiobmanns von Mattersburg übernimmt.(Bild: zVg)

Nachdem die freiheitlichen Gemeinderatsmandate bereits länger unbesetzt waren, soll sich das nun endlich ändern. Der neue Stadtparteiobmann steht bereits fest.

Die Vorgeschichte rund um die FPÖ in Mattersburg ist bekannt: Trotz Austritten und Unstimmigkeiten gelang es den Freiheitlichen unter Spitzenkandidat Johann Tschürtz in Mattersburg bei der Gemeinderatswahl 2022 drei Mandate zu holen. Doch im März dieses Jahres zog sich Stadtparteiobmann Peter Pregl aus privaten Gründen zurück, auch die beiden anderen Gemeinderäte legten ihre Funktionen zurück. Seither waren die drei FPÖ-Mandate in der Stadt unbesetzt.

Einstimmig gewählt
Nun ist allerdings endlich eine Lösung in Sicht: „Sascha Gerdenitsch wurde bei der Sitzung der Stadtpartei Mattersburg einstimmig zum neuen geschäftsführenden Stadtparteiobmann gewählt“, teilt der Zweite Landtagspräsident Tschürtz mit. Es sei für ihn eine Herzensangelegenheit, die Stadtgruppe neu zu formen und Gerdenitsch beim Neustart zu unterstützen, so Tschürtz weiter.

Herbstarbeit im Fokus
„Nachdem die drei Gemeinderatssitze und ein Ersatzgemeinderat neu zu besetzen sind, werden diese noch im September bei der nächsten Vorstandssitzung gewählt. Schon jetzt werden Anträge ausgearbeitet und bereits nach der Angelobung der neuen Gemeinderäte im Gemeinderat eingebracht“, gibt der Freiheitliche bereits einen in Ausblick auf die Herbstarbeit.

