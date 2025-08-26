Beste Musik auf der Wiener Kaiser Wiesn

Von 25. September bis 11. Oktober heißt es im Wiener Prater wieder „Das Leben is a Fest!“



End of Summer Aktion: 1+1

Sichern Sie sich Ihre ermäßigten Tickets auf ausgewählte Events im Krone Ticketshop nur von 22.08.2025 bis einschließlich 02.09.2025.





✨ Bääm & Brass – 25.09.

✨ Oidhoiz – 26.09.

👉 1 Ticket kaufen, 2. Ticket gratis dazu!

