Beste Musik auf der Wiener Kaiser Wiesn

Partystimmung bei der Wiener Kaiser Wiesn: Beim bunten Programm der Musik verspricht Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest eine Gaudi für die ganze Familie. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets im Krone Ticketshop.
Fulminanter Auftakt
Bereits am Eröffnungstag lohnt sich der Besuch der diesjährigen Wiener Kaiser Wiesn, denn am 25. September gibt es von 13:00 bis 14:00 Uhr Freibier für alle im Oktagon – der perfekte Auftakt für 18 Tage voller Musik, Wiesn-Gaudi und Feierlaune.
Mehr als 1.900 Musiker, Schlagerstars und Publikumslieblinge werden im Gösser-, Wiesbauer und Nordic Spirit Kaiser Zelt, sowie in den fünf urigen Almen und im beliebten Wiesn Dorf für mitreißende Stimmung bei den rund 380.000 Besuchern aus ganz Österreich sorgen.
Die Highlights der Wiener Kaiser Wiesn 2025
Zu den Highlights zählen unter anderem Auftritte von Roberto Blanco, Stefan Mross, Jazz Gitti, Die Lauser anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums, Mountain Crew, Wildbach, Amelie Ricco und viele mehr! Von traditionell bis modern ist hier für jede Stimmung und jeden Geschmack etwas dabei und garantiert ein Fest für die ganze Familie.
Jetzt Tickets sichern!
Lassen Sie sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen: Das Programm von traditionell bis modern garantiert ein Fest für die ganze Familie! Tickets sind im „Krone“-Ticketshop erhältlich.
Von 25. September bis 11. Oktober heißt es im Wiener Prater wieder „Das Leben is a Fest!“
Sichern Sie sich Ihre ermäßigten Tickets auf ausgewählte Events im Krone Ticketshop nur von 22.08.2025 bis einschließlich 02.09.2025.
✨ Bääm & Brass – 25.09.
✨ Oidhoiz – 26.09.
👉 1 Ticket kaufen, 2. Ticket gratis dazu!