Sport-Boss verrät:

Messi wollte zu Ronaldo, aber Saudis lehnten ab

Fußball International
31.10.2025 11:35
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/IRA L. BLACK)

Noch einmal Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo spielen zu sehen, ist der Traum vieler Fans – doch diesen ließ Saudi-Arabiens Sportminister offenbar beinhart platzen! Das verriet Abdullah Hammad, der CEO der Mahd Sports Academy, nun in einem Podcast des saudischen Medienhauses Thmanyah. 

Geplant war der Mega-Deal für den vergangenen Sommer. Messi wollte sich während der spielfreien Zeit in der US-amerikanischen MLS in der Wüste fit halten und sich damit vor allem auf die anstehende WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada vorzubereiten. Doch die Saudis sagten: Nein!

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

„Das stimmt!“
„Wir haben abgelehnt – das stimmt! Denn der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll“, begründete Hammad die Entscheidung. 

Lesen Sie auch:
„Würde es gerne tun“
Lionel Messi bei der WM 2026? Davon hängt es ab!
28.10.2025

Messi wechselte 2023 von Paris Saint-Germain zu Inter Miami, nachdem zuvor über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert wurde.

