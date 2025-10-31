Vorteilswelt
Bursch rastete aus

Kein Führerschein: „Ich zünde das Verkehrsamt an“

Wien
31.10.2025 12:18
(Bild: Jöchl Martin)

Mit schlechten Nachrichten nicht gut umgehen konnte offenbar ein 19 Jahre alter Österreicher. Der junge Mann wollte am Mittwochvormittag bei einem Wiener Verkehrsamt seinen Führerschein abholen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass ihm dieser gegebenenfalls per Post zugestellt werde, kochten die Emotionen über ...

0 Kommentare

Der 19-Jährige betrat gegen 10 Uhr das Verkehrsamt in der Dietrichgasse im Bezirk Landstraße und verlangte seine Fahrerlaubnis. Nachdem die Referentin „ihm mitgeteilt hatte, dass der Führerschein gegebenenfalls postalisch übermittelt werde, sofern ihm die Fahrerlaubnis erteilt wird, habe der Mann aggressiv reagiert“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag.

„Souvenir“ und wüste Drohung
Damit nicht genug, hinterließ der Bursche auch noch ein „Souvenir“: So schlug er mit der Faust ein Loch in die Wand. Noch beim Verlassen des Büros drohte der 19-Jährige auch noch, das Verkehrsamt anzuzünden. Außerdem erklärte er der Referentin, dass er von der Fahrschule das Geld zurückwolle. 

Kein Unbekannter mehr
Beim Eintreffen der Polizei fehlte vom Verdächtigen bereits jede Spur. Der 19-Jährige wurde angezeigt. Ermittlungen ergaben, dass der Bursche bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Dies kann natürlich laut Polizei nun dazu führen, dass der 19-Jährige seine Fahrerlaubnis gar nicht erhält.

Porträt von krone.at
krone.at
Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Ähnliche Themen
Post
Führerschein
Kommentare

Wien
