Kein Führerschein: „Ich zünde das Verkehrsamt an“

„Souvenir“ und wüste Drohung

Damit nicht genug, hinterließ der Bursche auch noch ein „Souvenir“: So schlug er mit der Faust ein Loch in die Wand. Noch beim Verlassen des Büros drohte der 19-Jährige auch noch, das Verkehrsamt anzuzünden. Außerdem erklärte er der Referentin, dass er von der Fahrschule das Geld zurückwolle.