Spicy Margarita: Höllisch guter Halloween-Cocktail

Wenn die Nächte dunkler werden und der Nebel übers Land zieht, darf es in den Gläsern ruhig ein bisschen heißer zugehen: Die Spicy Margarita heizt zu Halloween richtig ein.
Passend zu Halloween heute oder dem mexikanischen Verstorbenen-Fest namens Día de Muertos am 2. November sorgt der „Krone“-Cocktail des Monats im Oktober für teuflisch gute Stimmung: Die Spicy Margarita ist ein Drink, der Schärfe, Frische und Lebensfreude vereint.
Denn der Día de Muertos ist in Mexiko kein trauriger Anlass, sondern ein ausgelassenes Fest des Lebens – gefeiert mit Musik, Tanz, bunten Altären und natürlich guten Drinks.
Und genau dieses Lebensgefühl fängt Barkeeper Daniel Schellander mit seiner Spicy Margarita ein: „Ich wollte einen Cocktail kreieren, der das Feuer Mexikos im Glas spürbar macht – würzig, aromatisch, aber trotzdem erfrischend“, so der Barkeeper.
Für die feurige Note sorgen Chili und Koriander, während Tequila, Curaçao und frischer Limettensaft das perfekte Gleichgewicht zwischen Schärfe und Frische schaffen. Der Rand aus Chilisalz verleiht dem Ganzen den letzten Kick – und macht den Drink auch optisch zum Hingucker.
„Zuerst die Korianderblätter und eine Chilispitze im Shaker leicht andrücken“, erklärt Schellander. „Dann alle Zutaten samt Eis dazugeben und kräftig shaken!“ Für den besonderen Look sorgt der Glasrand: „Mit einem Pinsel etwas Agavensirup auftragen und das Glas in Chilisalz tauchen. Das gibt nicht nur Schärfe, sondern auch eine schöne, rötliche Optik.“
Für diesen perfekten Halloween-Cocktail benötigen Sie:
Zur Dekoration: Chilisalzrand, Chilischoten als Teufelshörner am Glasrand. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Tipp: Für das Chilisalz getrocknete Chiliflocken mit Meersalz aufmixen. Anschließend den Drink durch ein Feinsieb in eine Cocktailschale gießen. „Zum Schluss setze ich zwei kleine Chilischoten an den Rand – wie Teufelshörner. Dieser Drink bringt Feuer in jede Nacht“, wünscht Schellander ein schönes Halloween.
