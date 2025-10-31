Wegen Super League: Real will Milliarden von UEFA!

Dieses Match ist noch lange nicht zu Ende! Neueste Gerichtsurteile geben den Machern der Super League neuen Mut. Die Pläne der neuen Fußball-Königsklasse werden weiter vorangetrieben, vor Gericht gerät die UEFA immer mehr in die Defensive. Jetzt bereitet der erste Klub eine Mega-Klage vor...
Mangelnden Kampfgeist kann man Bernd Reichart nicht vorwerfen. Der Deutsche Ex-CEO von RTL führt die Geschicke von „A22 Sports Management“ – jenes spanischen Unternehmens, das 2021 die Idee der European Super League vorschlug, weiter umsetzen will. Sie wurde von 12 Topklubs (darunter Arsenal, Liverpool, Milan, Juve, Barça, Real) angestoßen, ursprünglich wollte man die Champions League ersetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.