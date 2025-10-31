Vorteilswelt
„Nächstes Abenteuer“

Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart

Ski Alpin
31.10.2025 12:04
Lindsey Vonn wagt ein neues Abenteuer.
Lindsey Vonn wagt ein neues Abenteuer.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Nach den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina im Februar wird Lindsey Vonn die Sportart wechseln. „Ich bin jetzt in meiner Cowgirl-Ära“, schmunzelt der Ski-Star bei einem Auftritt in der US-Show „Today“.

„Ich habe im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen“, verriet Vonn. „Nach Olympia werde ich in meine Cowgirl-Phase eintreten. Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes großes Abenteuer werden.“

Hilfe vom Weltmeister
In der Vergangenheit präsentierte sich Vonn in den sozialen Medien bereits im Cowgirl-Look und bewies dabei, dass sie die Lasso-Wurftechnik bereits bestens beherrscht. Unterstützung bekam sie dabei von einem echten Profi: Der sechsfache Rodeo-Weltmeister Cody Ohl brachte ihr in einer persönlichen Trainingseinheit das Lassowerfen bei.

Geschichte geschrieben
Aktuell gilt der Fokus jedoch voll den Skiern. Mit ihrem zweiten Platz im Super-G von Sun Valley in der vergangenen Saison wurde die US-Amerikanerin die älteste Skifahrerin, die im Weltcup auf dem Stockerl stand. Gut möglich, dass die 41-jährige Ausnahmekönnerin auch bei Olympia für Furore sorgen wird.

