Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart

Geschichte geschrieben

Aktuell gilt der Fokus jedoch voll den Skiern. Mit ihrem zweiten Platz im Super-G von Sun Valley in der vergangenen Saison wurde die US-Amerikanerin die älteste Skifahrerin, die im Weltcup auf dem Stockerl stand. Gut möglich, dass die 41-jährige Ausnahmekönnerin auch bei Olympia für Furore sorgen wird.