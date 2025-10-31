Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart

Nach den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina im Februar wird Lindsey Vonn die Sportart wechseln. „Ich bin jetzt in meiner Cowgirl-Ära“, schmunzelt der Ski-Star bei einem Auftritt in der US-Show „Today“.
„Ich habe im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen“, verriet Vonn. „Nach Olympia werde ich in meine Cowgirl-Phase eintreten. Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes großes Abenteuer werden.“
Hilfe vom Weltmeister
In der Vergangenheit präsentierte sich Vonn in den sozialen Medien bereits im Cowgirl-Look und bewies dabei, dass sie die Lasso-Wurftechnik bereits bestens beherrscht. Unterstützung bekam sie dabei von einem echten Profi: Der sechsfache Rodeo-Weltmeister Cody Ohl brachte ihr in einer persönlichen Trainingseinheit das Lassowerfen bei.
Geschichte geschrieben
Aktuell gilt der Fokus jedoch voll den Skiern. Mit ihrem zweiten Platz im Super-G von Sun Valley in der vergangenen Saison wurde die US-Amerikanerin die älteste Skifahrerin, die im Weltcup auf dem Stockerl stand. Gut möglich, dass die 41-jährige Ausnahmekönnerin auch bei Olympia für Furore sorgen wird.
