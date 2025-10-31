Vorteilswelt
Doping-Spiele im Fokus

„Gefährliche Zirkusnummer“ sorgt für Entsetzen

Sport-Mix
31.10.2025 12:14
Ausgetragen werden soll alles auf dem Hotel- und Kasino-Gelände „Resorts World“ in Las Vegas.
Ausgetragen werden soll alles auf dem Hotel- und Kasino-Gelände „Resorts World“ in Las Vegas.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE MASON)

WADA-Präsident Witold Banka setzt sich energisch gegen die erstmalige Austragung der umstrittenen Enhanced Games ein. Der Pole bezeichnete die Spiele, bei denen Athletinnen und Athleten unter ärztlicher Aufsicht dopen dürfen, als „sehr gefährlich“ und „unverantwortlich“. 

Banka ergänzte laut BBC bei einer Veranstaltung in London: „Manchmal sind wir sprachlos angesichts dieser absurden Idee.“ Der Chef der Anti-Doping-Agentur der USA sprach von einer „gefährlichen Zirkusnummer“.

  „Wie kann es ethisch und moralisch sein, dass Menschen zustimmen, unter Einfluss dieser verbotenen Substanzen anzutreten?“, fragte Banka. Er forderte die nationale Anti-Doping-Agentur der USA sehr direkt auf, die Austragung im Mai 2026 in Las Vegas noch zu verhindern. „Wir wünschen uns dringend, dass unsere Kollegen in den USA mehr unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet“, sagte Banka und verwies auch auf rechtliche Möglichkeiten: „Die USADA hat sich zwar allgemein geäußert, aber vielleicht ist es an der Zeit, die Geldgeber davon zu überzeugen, dass die Veranstaltung gefährlich ist.“

Geldregen winkt
Er hoffe, „es wird nicht dazu kommen, obwohl es einflussreiche und wohlhabende Sponsoren dieser unverantwortlichen Veranstaltung gibt“, sagte Banka.

Prämien von bis zu einer Million US-Dollar sollen Sportlerinnen und Sportler zum eigentlichen Tabubruch verlocken. Es soll viel Geld für vermeintliche Weltrekorde unterstützt durch Doping geben, auch von sechsstelligen Antrittsprämien war schon die Rede. Die Macher haben nur drei Sportarten vorgesehen: Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben.

