Klage von Red Bull wegen Razzia abgewiesen

Kommission habe ausreichend Indizien vorgelegt

Der Salzburger Energydrinkhersteller mit Sitz in Fuschl am See klagte, um den Beschluss der Kommission und die damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie die Razzia für nichtig zu erklären. Die Kommission wiederum beantragte ein Abweisen der Klage. In der Klageschrift wurde unter anderem beantragt, dass die Kommission alle in diesem Fall vorhandenen Unterlagen vorlegen solle, um festzustellen, ob sie bei Erlass des angefochtenen Beschlusses über hinreichend ernsthafte Indizien für den Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln verfügte.