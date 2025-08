Der schwierige Herr Nachbauer

Blöd, wenn sich einer so gar nicht feiern lässt, nicht wahr, liebe Kolleginnen und Kollegen? Diesem Unmut machten Manuela Schwärzler und Raffaela Rudigier-Gerer in der Zeitschrift „Kultur“ in völlig talentfreier Weise Luft. Ein namentlich nicht genannter Redakteur führte ein vierstündiges (sic!) Interview mit Herrn Nachbauer. Letzterer verweigerte zweimal die Autorisierung des verschrifteten Gesprächs. Daraufhin erschien in dem besagten Periodikum ein larmoyanter und Nachbauer diskreditierender Artikel unter dem Titel „Respekt & Transparenz im Journalismus“.